È stato firmato presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento un protocollo d'intesa tra la Provincia e i Comuni di Ponte, Casalduni e Paupisi. L'accordo riguarda la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra i territori coinvolti. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità competenti e rappresenta l'avvio di un progetto per migliorare la viabilità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Siglato presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento un Protocollo d’intesa tra Provincia e i Comuni di Ponte (Capofila), Casalduni e Paupisi per la realizzazione di una strada di collegamento tra i territori interessati. A firmare il documento, predisposto a seguito di una interlocuzione istituzionale e tecnica, sono stati i Sindaci di Ponte e Paupisi, il Vice Sindaco di Casalduni ed il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Obiettivo del Protocollo, si legge nel documento, è costruire un nuovo collegamento viario per “risolvere in via definitiva le problematiche della viabilità inerente al collegamento delle aree ricadenti tra Valle Telesina e Valle del Tammaro”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Viabilità, intesa tra Provincia e Comuni: firmato il protocollo per la nuova arteria Ponte-Casalduni-Paupisi

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