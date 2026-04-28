L'AIMN di Roma ha annunciato che l'uso dei radioligandi nel trattamento del tumore alla prostata ha portato a un incremento dell’efficacia, raggiungendo il 49 per cento. Questa tecnica rappresenta una novità nel campo oncologico, offrendo risultati promettenti rispetto ai metodi tradizionali. La notizia riguarda una fase di studio o di applicazione clinica di questa terapia, senza ulteriori dettagli sui pazienti o sui risultati specifici.

? Cosa sapere L'AIMN a Roma annuncia che i radioligandi portano l'efficacia contro il tumore al 49%.. Il nuovo Decreto Tariffe riduce i rimborsi del 9,2% per le prestazioni terapeutiche.. A Roma, il 28 aprile 2026, il nuovo Libro Bianco della Medicina Nucleare presentato dall’AIMN rivela come le moderne terapie con radioligandi abbiano quasi raddoppiato l’efficacia nel contrastare il carcinoma prostatico metastatico resistente, passando da una risposta del 24% con la chemioterapia standard al 49% grazie alle nuove molecole. Il documento, coordinato dalla dott.ssa Florimonte, evidenzia un progresso tecnologico straordinario che però sbatte contro i limiti di un sistema di rimborsi che rischia di rendere queste cure un privilegio per pochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore alla prostata: la rivoluzione dei radioligandi raddoppia l’efficacia

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