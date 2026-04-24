Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver sconfitto un tumore alla prostata e di essere in buona salute. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico, nel quale ha riferito di aver superato la malattia e di sentirsi bene fisicamente. La notizia ha avuto ampia diffusione nei media nazionali, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sui tempi di diagnosi.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata e di stare ora "in ottima forma fisica". "Grazie a Dio, sto bene", ha dichiarato Netanyahu in un post su X nel quale, ricostruendo le fasi della sua malattia, ha rivelato di aver subito "un anno e mezzo fa" un intervento chirurgico per un ingrossamento benigno della prostata e da allora di essere sotto monitoraggio medico di routine. "Nell'ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di un tumore maligno,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivelazione di Netanyahu: "Sconfitto tumore alla prostata, ora sto bene"

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