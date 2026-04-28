Una recente ricerca ha evidenziato un possibile nuovo approccio per affrontare il tumore al pancreas, una delle forme di cancro più difficili da trattare. Gli studiosi hanno individuato un possibile punto debole che potrebbe aiutare a superare la resistenza ai farmaci utilizzati in terapia. I risultati, ancora in fase preliminare, potrebbero aprire nuove strade per migliorare le strategie di cura di questa malattia.

Il tumore al pancreas è uno dei più sfidanti per la medicina. Ebbene, ora una nuova ricerca italiana apre la strada a una strategia innovativa per battere quella che i ricercatori definiscono la resilienza delle cellule del cancro, una caratteristica che consente a questo tumore di sbaragliare farmaci potenti studiati per batterlo. A illustrare a LaSalute di LaPresse i risultati dello studio pubblicato su ‘Pnas’ (Proceedings of the National Academy of Sciences) è Gian Luca Rampioni Vinciguerra, ‘cervello’ rientrato in Italia dagli Stati Uniti che oggi è professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al pancreas, italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci

Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: «Risultati mai osservati prima»

Notizie correlate

Carlo Vanzini è tornato ai microfoni dopo le cure per il tumore al pancreas: “Back in business”. L’abbraccio del pubblico: “La notizia più bella”Il ritorno della Formula Uno con il Gran Premio di Australia è coinciso con un ritorno ben più gradito per gli appassionati di automobilismo: quello...

Tumore al pancreas, speranze sul nuovo studio mentre Aifa rimborsa olaparib ai pazienti con mutazione BRCA1/2Nel trattamento dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, una delle forme più aggressive di tumore, la ricerca sta lavorando su più direzioni:...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tumore al pancreas: necessaria la rete nazionale dei centri specializzati; Neoplasia del pancreas: al Gemelli arriva la colla radioattiva che mira al cuore del tumore; Tumore del pancreas: nuove terapie ma dati ancora iniziali; Tumore al pancreas, la svolta della ricerca: il nuovo esame del sangue che riconosce i segnali quando è ancora invisibile.

Tumore del pancreas: nuove terapie ma dati ancora inizialiTra vaccini a mRNA e terapie contro RAS, i dati presentati all’AACR Annual Meeting invitano alla cautela: i risultati sono ancora iniziali ... fondazioneveronesi.it

Tumore al pancreas, la medicina non si arrende al killer. Il nuovo farmaco rivoluzionarioStudio clinico globale, che in Italia coinvolge anche l’Aoup di Pisa, dimostra un beneficio di sopravvivenza senza precedenti. Si spera che venga presto approvato per l’uso clinico ... lanazione.it

Visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno: due giornate a Gallarate con la Lilt facebook

Paziente con un tumore al colon “incurabile” per i medici inglesi, salvato al Sant’Orsola di Bologna. La buona rotta della Dotta x.com