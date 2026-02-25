tumore al pancreas speranze sul nuovo studio mentre aifa rimborsa olaparib ai pazienti con mutazione brca1 2

Nel trattamento dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, una delle forme più aggressive di tumore, la ricerca sta lavorando su più direzioni: migliorare l’efficacia della chemioterapia prima dell’intervento e ampliare l’accesso a terapie mirate dopo la chemio, quando la malattia è metastatica. Il trial CASSANDRA, uno studio di fase 3 coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele con la partecipazione del Policlinico di Sant’Orsola, ha messo a confronto due schemi di trattamento nei pazienti candidabili alla chirurgia. Emerge un miglioramento della sopravvivenza libera da eventi, cioè senza recidive. C’è, inoltre, la decisione dell’Aifa sulla rimborsabilità di olaparib, un farmaco a bersaglio molecolare indicato in un gruppo specifico di pazienti con mutazione BRCA12. 🔗 Leggi su Virgilio.it

