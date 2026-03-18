Il tecnico del Bologna ha commentato prima della partita di ritorno degli ottavi di coppa, affermando che la Roma è superiore, ma che un pareggio 1-1 non favorisce nessuno. Ha anche detto che questa partita non rappresenta uno spartiacque, ma un’occasione per vivere bene una competizione che apprezzano. La sfida si svolge in un clima di attesa tra le due squadre.

Ora sì: ora siamo al dentrofuori. Da qui in poi tutto il resto sarà rammarico (per un’altra competizione svanita) o gioia; ed è qui, nel teatro della vittoria in Coppa Italia il 14 maggio 2025, che il Bologna - reduce da 5 successi di fila in trasferta e che anche in Europa League ha vinto più fuori che in casa, 4 volte - tenta una mezza impresa dopo l’1-1 dell’andata e "contro" i sessantamila dell’Olimpico. Se è vero, come è vero, che il Bologna europeo da asporto va meglio di quello casalingo (vittorie a Bucarest, Vigo, casa-Maccabi e a Bergen: 8 gol totali, 2 di media a partita), beh, è altrettanto reale che sarà lotta tutta da gustare. Dirige Vincenzo Italiano, che in passato nelle battaglie di andata e ritorno di figure buone se le è ritagliate, dalla Fiorentina (con le tre finali) fino al Brann per poi vedere la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiano: "Gasp dice che la Roma non è favorita? Loro superiori, ma l'1-1 non dà vantaggi a nessuno"

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