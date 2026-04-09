Lichtsteiner | Se Conte ti dice che vincerai tu gli credi e basta Mi ha segnato la cattiveria

Stephan Lichtsteiner ha commentato l'influenza di un ex allenatore sulla sua carriera, affermando che quando gli viene detto che vincerà, bisogna credere e basta, e aggiungendo che quella mentalità lo ha segnato profondamente. Ricordando i giorni alla Juventus, ha sottolineato come, sotto la guida di quell'allenatore, corresse ancora di più. Vari ex calciatori hanno ripetuto questa stessa esperienza, e ora il suo nome è al centro di discussioni legate alla possibile panchina della nazionale.

Lichtsteiner correva un sacco, e quando lo faceva per Conte alla Juve correva ancora di più. Ormai è una letteratura: tutti gli ex di Conte dicono a stessa cosa, e in questo momento che il suo nome è caldo per la panchina dell’Italia ancora di più. E’ il turno dello svizzero, alla Gazzetta. Segnò il primo gol nella storia dello Stadium: 11 settembre 2011, in panchina c’era appunto Conte. “Penso a tutti gli allenamenti passati a provare le stesse giocate. Antonio era sicuro dal primo giorno che avremmo vinto. È uno che ti insegna che ‘vincere è l’unica cosa che conta’, ma per davvero. E questo me lo porterò dentro per sempre. Fa di tutto per farti vincere e tu lo ascolti perché sai che succederà quello che dice”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lichtsteiner: “Se Conte ti dice che vincerai, tu gli credi e basta. Mi ha segnato la cattiveria” Leggi anche: Lichtsteiner: "Conte mi insegnò la cattiveria, Allegri mi ferì per motivi personali. Rifiutai l'Inter per..." Ecco la nuova Mappa Infratel, che ti dice se la banda ultralarga sta arrivando al tuo civico (o se dovrai aspettare)La nuova mappa pubblicata da Infratel Italia dopo la mappatura delle reti fisse del 2025 consente di visualizzare chiaramente copertura e tempistiche... Si parla di: La nuova vita di Lichtsteiner: Allegri e Conte i miei modelli: il primo ti spreme, il secondo ti unisce. Lichtsteiner: Conte mi insegnò la cattiveria, Allegri mi ferì per motivi personali. Rifiutai l'Inter per...Lo svizzero ripercorre i tanti anni in Italia: Al primo allenamento con la Lazio mi presento in orario e non c'è nessuno, poi mi abituo ai ritmi di Roma. Pirlo mi diceva: 'Dammela anche se sono marca ... gazzetta.it Lichtsteiner ricorda: Conte ti insegna che vincere è davvero l'unica cosa che contaIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex terzino Stephan Lichtsteiner ha raccontato il suo periodo alla Juventus. tuttomercatoweb.com