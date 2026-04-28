Il presidente degli Stati Uniti ha riferito che le autorità di Teheran hanno comunicato di essere in uno stato di crisi e hanno richiesto l'apertura del transito nello stretto di Hormuz. La proposta di Teheran, avanzata attraverso il governo pachistano, non include la questione nucleare nell'accordo di pace. Trump ha espresso disappunto riguardo a questa proposta, senza fornire dettagli sulla risposta ufficiale degli Stati Uniti.

La Casa Bianca resta prudente sull'offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz. Alle Nazioni Unite scontro sul nucleare tra i funzionari Usa e Iran. Cacciatorpediniere Usa blocca una petroliera iraniana Al presidente Trump non piace la proposta di Teheran, avanzata tramite il Pakistan, che esclude la questione nucleare dall'accordo di pace. I funzionari americani sono preoccupati per le divisioni all'interno del regime iraniano e non sono certi di chi detenga il potere decisionale ultimo su un potenziale accordo. L'Iran ci ha appena comunicato di trovarsi in uno 'stato di collasso'. Ci chiedono di 'aprire lo Stretto di Hormuz' il prima possibile, mentre cercano di chiarire la situazione alla guida del Paese (cosa che, a mio avviso, riusciranno a fare!)".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Teheran ci ha detto che è al collasso, chiedono apertura di Hormuz"

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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