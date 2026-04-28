Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire Hormuz e rinviare il nucleare

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale hanno espresso scetticismo riguardo all’offerta dell’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul programma nucleare. La proposta iraniana è stata respinta, e al momento non ci sono state ulteriori sviluppi ufficiali sulla questione. La situazione resta tesa tra le parti, senza annunci di accordi o modifiche alle posizioni di governo.

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sono scettici sull’ offerta dell’ Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La Casa Bianca continuerà a negoziare con Teheran e probabilmente presenterà la sua risposta e le sue controproposte nei prossimi giorni. Anche se l’offerta iraniana non è stata respinta categoricamente, Trump e i suoi consiglieri sono dubbiosi sull’azione in buona fede dell’Iran e sull’intenzione di Teheran di mettere fine all’arricchimento dell’ uranio e impegnarsi a non sviluppare l’arma nucleare. Usa: «Accordo solo se impediamo all’Iran di dotarsi di armi nucleari».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire Hormuz e rinviare il nucleare Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz Notizie correlate Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe... Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La direttaIl presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 'Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz'; Iran, Trump: Scettico sulla proposta negoziale; 'Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz'; Wsj: Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz. Guerra Iran, le ultime notizie: Trump scettico sulla proposta di Teheran su HormuzGuerra in Iran, le ultime notizie in diretta L'Iran, tramite i mediatori pachistani, ha presentato agli Usa una nuova proposta che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in ... ilmattino.it Iran, Trump: «Scettico sulla proposta negoziale»Il presidente teme di indebolire la posizione degli Usa nella trattativa se accetterà di concordare una riapertura dello Stretto di Hormuz ... editorialedomani.it Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-scettico-proposta-dell-iran-hormuz-AIEhLRkC #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore facebook Iran, Trump: «Scettico sulla proposta negoziale» x.com