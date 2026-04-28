Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire Hormuz e rinviare il nucleare

Da lettera43.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale hanno espresso scetticismo riguardo all’offerta dell’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul programma nucleare. La proposta iraniana è stata respinta, e al momento non ci sono state ulteriori sviluppi ufficiali sulla questione. La situazione resta tesa tra le parti, senza annunci di accordi o modifiche alle posizioni di governo.

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sono scettici sull’ offerta dell’ Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La Casa Bianca continuerà a negoziare con Teheran e probabilmente presenterà la sua risposta e le sue controproposte nei prossimi giorni. Anche se l’offerta iraniana non è stata respinta categoricamente, Trump e i suoi consiglieri sono dubbiosi sull’azione in buona fede dell’Iran e sull’intenzione di Teheran di mettere fine all’arricchimento dell’ uranio e impegnarsi a non sviluppare l’arma nucleare. Usa: «Accordo solo se impediamo all’Iran di dotarsi di armi nucleari».🔗 Leggi su Lettera43.it

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