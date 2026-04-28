Durante una visita ufficiale, sono state diffuse immagini che mostrano un gesto di Trump nei confronti di Melania, mentre si trovavano in presenza del Re Carlo. Le fotografie sono state scattate sul momento e hanno attirato l’attenzione per la loro natura inaspettata. Il gesto è stato immortalato mentre i due erano in compagnia del sovrano, creando scompiglio tra i presenti e suscitando reazioni sui social.

Un momento inatteso, catturato dai fotografi, che rompe per un attimo la rigidità del protocollo diplomatico. Durante la visita ufficiale di Carlo III e della regina Camilla alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump è stato immortalato mentre dava una pacca sul fondoschiena della First Lady Melania Trump. Lo scatto. La fotografia, firmata dalla reporter Jacquelyn Martin per Associated Press, mostra la scena mentre la coppia presidenziale cammina accanto ai reali britannici nei giardini della Casa Bianca. Accanto a loro: Carlo III. la regina Camilla. tutti diretti verso gli eventi ufficiali, tra cui il discorso del sovrano al Congresso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, quel gesto a Melania durante la visita di Re Carlo: le immagini shock

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