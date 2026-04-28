Trump | L’Iran mi ha chiesto di aprire lo stretto di Hormuz il prima possibile

Un nuovo intervento di Donald Trump riguarda l’Iran e la navigazione nello stretto di Hormuz. In una dichiarazione, l’ex presidente ha affermato che Teheran gli avrebbe chiesto di aprire rapidamente lo stretto. La questione riguarda le comunicazioni tra l’ex presidente e le autorità iraniane e il possibile impatto sulla libertà di navigazione nella zona strategica. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti delle comunicazioni o sulle modalità di questa richiesta.

Nuova dichiarazione di Donald Trump sull’ Iran e lo stretto di Hormuz. Affidandosi come di consueto alla sua piattaforma social Truth, il presidente Usa ha affermato che Teheran ha «appena informato» Washington di trovarsi in uno « stato di collasso », chiedendo che gli Stati Uniti di « aprire il prima possibile » il braccio di mare, «in attesa di definire la leadership» del Paese. Trump è scettico sulla proposta per riaprire Hormuz e rinviare sul nucleare. Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti di Washington, c’è grande scetticismo da parte di Trump e dei suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sulla proposta avanzata dall’Iran per riaprire Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «L’Iran mi ha chiesto di aprire lo stretto di Hormuz il prima possibile» Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz” Leggi anche: Trump: “L’Iran deve aprire lo Stretto di… Trump” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Iran, qual è la situazione attuale secondo Trump: l’accordo secondo il presidente Usa; Trump nega le pressioni di Israele: Non mi ha mai convinto a entrare in guerra con l’Iran. Trump annulla il viaggio in Pakistan dei negoziatori: Se l'Iran vuole parlare, mi chiamiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato il viaggio in Pakistan degli emissari statunitensi per i colloqui sul cessate il fuoco in ... iltempo.it Spari alla cena con Trump, il presidente: «Questo attentato non mi distoglierà da vincere guerra in Iran»Donald Trump prova a rassicurare il Paese dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, da cui è stato portato via in sicurezza dai Servizi Segreti insieme alla ... corriereadriatico.it Contrattacco in tv. Jimmy Kimmel replica a Donald e Melania Trump, che avevano chiesto il suo licenziamento dopo una battuta sulla First Lady. Il conduttore di Abc difende il monologo: era "satira leggera" sulla differenza d'età con il presidente, non un invito - facebook.com facebook #Trump “L’Iran ci ha appena informato che è al collasso e ci chiede di riaprire lo Stretto di Hormuz il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership. Cosa che credo riusciranno a fare!” Lo ha scritto il presidente Usa su Truth. x.com