Trump | L’Iran mi ha chiesto di aprire lo stretto di Hormuz il prima possibile

Da lettera43.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo intervento di Donald Trump riguarda l’Iran e la navigazione nello stretto di Hormuz. In una dichiarazione, l’ex presidente ha affermato che Teheran gli avrebbe chiesto di aprire rapidamente lo stretto. La questione riguarda le comunicazioni tra l’ex presidente e le autorità iraniane e il possibile impatto sulla libertà di navigazione nella zona strategica. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti delle comunicazioni o sulle modalità di questa richiesta.

Nuova dichiarazione di Donald Trump sull’ Iran e lo stretto di Hormuz. Affidandosi come di consueto alla sua piattaforma social Truth, il presidente Usa ha affermato che Teheran ha «appena informato» Washington di trovarsi in uno « stato di collasso », chiedendo che gli Stati Uniti di « aprire il prima possibile » il braccio di mare, «in attesa di definire la leadership» del Paese. Trump è scettico sulla proposta per riaprire Hormuz e rinviare sul nucleare. Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti di Washington, c’è grande scetticismo da parte di Trump e dei suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sulla proposta avanzata dall’Iran per riaprire Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare.🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Trump: «L’Iran mi ha chiesto di aprire lo stretto di Hormuz il prima possibile»

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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