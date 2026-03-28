Trump | L’Iran deve aprire lo Stretto di… Trump

Durante un recente intervento, un esponente ha dichiarato che l'Iran dovrebbe aprire lo Stretto di Hormuz. La frase, pronunciata in modo inusuale, ha attirato l'attenzione, anche se l'intenzione della comunicazione non è ancora chiara. La dichiarazione è stata diffusa dall'agenzia di stampa e ha suscitato reazioni tra gli analisti, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

(Adnkronos) – "L'Iran deve aprire lo Stretto di Trump. Scusate, di Hormuz.". Non è una gaffe ma un annuncio, o quasi. Donald Trump si 'intesta' lo Stretto di Hormuz, il braccio di mare che l'Iran paralizza nella guerra in corso da un mese. Lo Stretto è fondamentale per il commercio del petrolio e il presidente . L'articolo Trump: “L’Iran deve aprire lo Stretto di. Trump” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz” Iran, la giornata. "L'Iran mina lo stretto di Hormuz". Trump: "Conseguenze mai viste"Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra... Trump: “I’m not putting troops anywhere” Una selezione di notizie su Trump L'Iran deve aprire lo Stretto di... Temi più discussi: Trump: Iran implora per un accordo. E lo Stretto di Hormuz diventa 'di Trump'; Donald Trump revoca a sorpresa l’ultimatum all’Iran; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l'impossibile che diventa possibile. Trump: Iran implora per un accordo. E lo Stretto di Hormuz diventa ‘di Trump’(Adnkronos) – Stiamo trattando con l’Iran, ci implorano per un accordo. Devono aprire lo Stretto di Trump. Scusate, lo Stretto di Hormuz. Donald Trump insiste: per il presidente degli Stati Uniti, i ... msn.com Guerra in Iran, l’annuncio di Trump: Vicini a obiettivi, valutiamo passo indietro. E lo Stretto di Hormuz? Non più una priorità UsaIl tycoon: Missione quasi conclusa, possibile riduzione militare. La sicurezza dello Stretto di Hormuz passi ora ai Paesi interessati ... affaritaliani.it Il CEO di Stretto di Messina partecipa alla manifestazione siciliana: «Il ponte può essere tema elettorale, ma noi non facciamo campagna per nessuno» - facebook.com facebook Teheran potrebbe lasciar passare le navi spagnole nello stretto di Hormuz dopo che il governo Sánchez si è rifiutato di concedere l'utilizzo di due basi militari agli americani. Intanto la Spagna si assicura un aumento delle forniture di gas dall'Algeria x.com