Iran Trump chiede una coalizione | Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz

L'ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto a diversi paesi di inviare navi da guerra per attraversare lo Stretto di Hormuz, confidando in uno sforzo congiunto. Ha affermato che altri paesi potrebbero partecipare, ma ha sottolineato che si tratta di un desiderio, non di una garanzia. La sua richiesta si rivolge a una coalizione internazionale per affrontare la questione dello stretto.

(Adnkronos) – "Altri paesi invieranno navi da guerra, speriamo. Serve uno sforzo congiunto". Non una certezza ma un auspicio. Donald Trump ribadisce che gli Stati Uniti hanno 'vinto' la guerra contro l'Iran ma ha bisogno del sostegno internazionale – con una serie di paesi citati esplicitamente, non l'Italia – per forzare il blocco dello Stretto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran, Trump: “Paesi mandino navi da guerra per la sicurezza dello Stretto di Hormuz”Laguerra in Iranprosegue a spron battuto, con gliStati Unitiche nella notte hanno lanciatounattacco di precisione su larga scala contro l’isola di... Guerra in Iran, Trump bombarda l’isola di Kharg: “Gli altri Paesi mandino le loro navi”Roma, 15 marzo 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, bombarda l’isola di Kharg, ma non le infrastrutture energetiche, e chiede l’aiuto della... Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump chiede una coalizione Altri... Temi più discussi: Trump ha iniziato un’altra guerra del petrolio; Trump chiede aiuto, il messaggio a sorpresa per lo Stretto di Hormuz. Cosa fa l'Italia; Raid Usa in Iran sull'isola di Kharg. L'avvertimento di Trump; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran. Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per ... iltempo.it La trappola di Hormuz: ora Trump chiede aiutoLa guerra ha sempre più l’epicentro lungo il Golfo Persico e la strozzatura dello Stretto di Hormuz. Venerdì sera Trump ha ordinato di colpire le installazioni militari che proteggono la Kharg Island, ... lastampa.it Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo "per le petroliere le navi dei nemici e dei loro alleati". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato da al Arabiya. EPA/OLIVIER HOSLET - facebook.com facebook Nello Stretto di #Hormuz non si sta giocando solo una crisi navale. Si sta testando un principio di #potere più sottile: non bloccare tutto, ma trasformare il #passaggio più #sensibile del #pianeta in un #corridoio #selettivo x.com