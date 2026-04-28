Hormuz il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La diretta

Nel sessantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, si segnala che un superyacht di proprietà di un individuo vicino a Vladimir Putin ha attraversato le acque sotto il blocco imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti si prepara a respingere una proposta iraniana relativa alla zona strategica. La situazione si sviluppa in un clima di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Nel sessantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump si prepara a respingere l la proposta dell’Iran sullo Stretto di Hormuz, mentre un superyacht di proprietà di un amico di Vladimir Putin ha superato il blocco americano. Il comando centrale dell’esercito Usa ha fatto sapere che alcune navi iraniani che tentavano di forzarlo sono state intercettate. Intanto i prezzi del petrolio sono in crescita e le Borse sono contrastate. Le principali Borse europee aprono la seduta contrastate. Gli occhi degli investitori restano puntati sugli scenari geopolitici, e in particolare sugli sviluppi della guerra in Iran. Il presidente...🔗 Leggi su Open.online

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