Trump | Iran al collasso Reali inglesi negli Usa

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran si trova in uno stato di collasso, affermando che il Paese attraversa una crisi profonda. Ha inoltre chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico marittimo internazionale. Nel frattempo, sono stati segnalati anche incontri tra cittadini britannici e residenti negli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli.

Iran, il presidente Trump afferma che il Paese è al collasso, tanto da chiedere la riapertura dello Stretto di Hormuz. Teheran chiede garanzie alle Nazioni Unite contro nuovi attacchi. Intanto entra nel vivo la visita di Stato dei reali inglesi negli Stati Uniti. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump: Iran al collasso. Reali inglesi negli Usa Trump: Iran al collasso. Reali inglesi negli Usa Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, aria di rottura. "Il negoziato al collasso". Trump pronto all'attacco Leggi anche: Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Attaccata portacontainer a Hormuz Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iran, qual è la situazione attuale secondo Trump: l’accordo secondo il presidente Usa; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'; Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'. Guerra, Trump: Iran al collasso, chiede di riaprire Hormuz. Cnn: in arrivo nuova proposta di pace di TeheranGuerra in Iran, le ultime notizie in diretta L'Iran, tramite i mediatori pachistani, ha presentato agli Usa una nuova proposta che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in ... ilmessaggero.it Trump, 'l'Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz'L'Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno 'Stato di collasso'. Ci chiedono di aprire lo Stretto di Hormuz il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (co ... ansa.it #Tg2000 - Trump: Iran al collasso. Reali inglesi negli Usa #28aprile #Tv2000 #Iran #Trump #Teheran #NazioniUnite #ONU #Hormuz #USA - facebook.com facebook Parata militare e banda dei marines: così Trump ha accolto Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca. "Non abbiamo alleato più stretto" x.com