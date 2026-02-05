La situazione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più tesa. I negoziati, che dovevano riavvicinare le parti, sono praticamente saltati. Trump si prepara a reagire, mentre le tensioni aumentano di ora in ora. La crisi è dietro l’angolo e il rischio di uno scontro è concreto.

Il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti spinge i due Paesi sull'orlo della rottura, ancor prima dell'inizio delle trattative previste per domani. La giornata è trascorsa in un tira e molla, con Washington che avrebbe prima sbattuto la porta in faccia a Teheran, comunicando di non accettare la richiesta di modifica alla sede e al formato dei negoziati, ma avrebbe poi confermato l'incontro in Oman invece che in Turchia, dopo le pressioni dei Paesi arabi e musulmani per «continuare a seguire la via diplomatica» e per «rispetto» delle richieste degli alleati, rivela Axios. Eppure «i piani per i colloqui vanno verso il fallimento» dicono fonti da Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, aria di rottura. "Il negoziato al collasso". Trump pronto all'attacco

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente, schierando portaerei, caccia e missili.

In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, Trump ha dispiegato una grande armata nella regione, senza tuttavia escludere la possibilità di negoziati.

