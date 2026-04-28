Trump contro Kimmel | Licenziatelo subito È scontro dopo la battuta inopportuna su Melania

Dopo una battuta considerata inappropriata su Melania, Donald Trump ha chiesto pubblicamente che un noto conduttore venga licenziato. Lo scontro tra l’ex presidente e il mondo dello spettacolo si è acceso con questa richiesta, inserendosi in una serie di tensioni tra Trump e figure dell’intrattenimento. La polemica riguarda un commento fatto durante un’intervista, che ha suscitato reazioni e ha portato alla richiesta di allontanamento immediato del presentatore.

Nuovo fronte nello scontro tra Donald Trump e il mondo dello spettacolo Usa. Nel mirino del presidente finisce ancora una volta Jimmy Kimmel, accusato di aver oltrepassato ogni limite con una battuta sulla First lady Melania, andata in onda pochi giorni prima della sparatoria al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Trump, intervenuto sulla sua piattaforma Truth Social, ha definito il monologo del comico « un ignobile incitamento alla violenza », chiedendo apertamente alla Abc — controllata da Walt Disney — il licenziamento immediato del conduttore. La battuta su Melania. Il caso nasce da un monologo satirico trasmesso tre giorni prima della cena annuale dei giornalisti a Washington, la famosa White House Correspondents’ Dinner.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump contro Kimmel: “Licenziatelo subito”. È scontro dopo la battuta inopportuna su Melania Notizie correlate Trump contro Jimmy Kimmel: “Licenziatelo subito”. Nuovo scontro dopo una battuta su MelaniaAltissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita "vedova in attesa". Leggi anche: Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La battuta del comico Kimmel che ha fatto irritare Melania Trump; Donald e Melania Trump contro Jimmy Kimmel: Va licenziato subito da Abc e Disney; Trump contro Jimmy Kimmel: Licenziatelo subito. Nuovo scontro dopo una battuta su Melania; Melania vedova in attesa, Jimmy Kimmel fa infuriare i Trump. Trump contro Jimmy Kimmel: Licenziatelo subito. Nuovo scontro dopo una battuta su MelaniaAltissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita vedova in attesa ... fanpage.it #Tg2000 - Trump: Iran al collasso. Reali inglesi negli Usa #28aprile #Tv2000 #Iran #Trump #Teheran #NazioniUnite #ONU #Hormuz #USA - facebook.com facebook Parata militare e banda dei marines: così Trump ha accolto Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca. "Non abbiamo alleato più stretto" x.com