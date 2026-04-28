Questa settimana, l’attenzione si concentra sulla Casa Bianca a causa di un’accusa rivolta a un ex presidente. La questione riguarda presunte violazioni del protocollo durante un incontro con il re. Le indagini si sono concluse con queste accuse, mentre l’attenzione mediatica si concentra non solo sugli eventi della cena dei corrispondenti, ma anche sulle conseguenze di questa vicenda legale. La situazione sta attirando l’interesse di molti osservatori e media internazionali.

Questa settimana tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca. Sì, ancora più del solito. E non solo per le scene di cattivo gusto che si sono verificate durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca nel fine settimana. Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati negli USA per la loro visita di Stato di quattro giorni. Ieri, 27 aprile, li ha accolti il presidente Donald Trump e la first lady Melania. Considerando quanto Trump possa essere imprevedibile ed eccentrico, e quante regole di solito si debbano seguire quando si interagisce con i membri di alto rango della famiglia reale britannica, forse non è così strano che online si temesse una sorta di violazione del protocollo quando il presidente americano ha incontrato il re d’Inghilterra.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump accusato di aver violato il protocollo con re Carlo

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