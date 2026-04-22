Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano vigilante estrae la pistola | Sospeso per aver violato il protocollo

Un vigilante di un’azienda di trasporti pubblici a Milano è stato sospeso dopo aver estratto la pistola d’ordinanza durante un intervento nella stazione Cadorna della metropolitana. L’uomo, di circa cinquant’anni e in servizio da tre anni, si trovava in servizio quando ha agito in risposta a un gruppo di uomini che stava molestando alcune giovani donne. La decisione di sospensione è stata presa in seguito alla violazione del protocollo di intervento.

Un vigilante di Atm, una guardia particolare giurata di circa cinquant’anni in servizio da tre anni, è stato sospeso dopo aver estratto la pistola d’ordinanza durante un intervento alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano, mentre un gruppo di uomini stava molestando alcune giovani donne. Per l’azienda di trasporto milanese, l’azione è stata giudicata « fuori dai protocolli operativi ». Il procedimento disciplinare è ancora in corso e si avvia alla conclusione. La ricostruzione. I fatti risalgono alle 23.30 circa di un sabato di fine marzo, quando tre o quattro giovani sono stati fatti scendere da un treno della linea rossa dagli addetti alla sicurezza dopo essere stati sorpresi a infastidire un gruppo di otto ragazze a bordo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Infastidisce ragazze nella metropolitana a Milano, vigilante lo aggredisce ed estrae la pistola: sospesoL'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha sospeso dal suo incarico una guardia giurata di 52 anni. Leggi anche: Vigilante Atm estrae la pistola: sospeso. L’azienda: “Nessuna legittima difesa”