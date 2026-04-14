NASCAR scandalo a Bristol | Gabehart accusato di aver violato il giudice

Durante l'ultimo evento a Bristol, nel circuito NASCAR, si sono verificati sviluppi legali tra Joe Gibbs Racing e l’ex direttore della competizione. Quest’ultimo è stato accusato di aver violato un provvedimento restrittivo emesso da un tribunale, generando tensione tra le parti coinvolte nel paddock. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, portando a un confronto tra i rappresentanti del team e l’ex dirigente.

La tensione legale tra Joe Gibbs Racing e Gabehart è esplosa nel paddock di Bristol, dove l’ex direttore della competizione è stato accusato di aver ignorato un provvedimento restrittivo del tribunale. Secondo le recenti deposizioni presentate dalla squadra, Gabehart avrebbe esercitato ruoli tecnici vietati durante le sessioni della NASCAR Cup Series, violando i termini stabiliti dalla giudice Susan C. Rodriguez. Il caso nasce da una complessa disputa legale che vede Gabehart coinvolto in una causa da oltre 8 milioni di dollari promossa da Joe Gibbs Racing. L’accusa principale riguarda la violazione delle clausole di non concorrenza presenti nel precedente contratto lavorativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR, scandalo a Bristol: Gabehart accusato di aver violato il giudice Leggi anche: NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol NASCAR: Bell trionfa a Bristol e spezza l’attesa dal 2017Christopher Bell ha conquistato la gara della NASCAR Craftsman Truck Series al Bristol Motor Speedway, riportando la Toyota numero 62 della...