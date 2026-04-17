De Luca contro abusivi truffe agli anziani e incivili del giovedì sera | il richiamo a Prefettura e Questura

Il candidato sindaco ha riproposto durante una diretta social del venerdì pomeriggio un intervento su vari temi legati alla sicurezza cittadina. Ha parlato di azioni contro gli abusivi, di truffe rivolte agli anziani e di comportamenti incivili verificatisi nelle serate del giovedì. Ha annunciato che saranno coinvolti uffici della Prefettura e della Questura per affrontare queste problematiche.

Torna ad affrontare e rilanciare il tema della sicurezza il candidato sindaco Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio. “Sarà uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione e io ne continuerò a parlare". Nel mirino ancora una volta anche i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Taranto, incontro in parrocchia contro le truffe agli anzianiTarantini Time QuotidianoSi è svolto nei giorni scorsi, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco di Taranto, guidata da don Giovanni Monaco, un... Truffe agli anziani: Caltanissetta lancia presidio attivo contro frodiL’ANCoS APS di Confartigianato Caltanissetta ha deciso di unirsi ufficialmente alla campagna nazionale PIÙ SICURI INSIEME, un’iniziativa giunta alla... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Chirurgia estetica horror, la battaglia contro gli studi abusivi: Vogliono tutti un ritocchino; Legge Pmi, da oggi la stretta sui finti prodotti artigianali. Salerno, eutanasia politica del Pd: scompare per far vincere De LucaI Dem non correranno con il loro simbolo alle amministrative, M5S e Avs vanno su Lanocita. Spaccato anche il centrodestra ... napoli.repubblica.it