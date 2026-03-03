Torna il B&B Day | weekend con pernottamento gratis anche nei Bed and Breakfast liguri

Il 7 marzo si svolge di nuovo il B&B Day, la giornata nazionale dedicata ai bed and breakfast promossa da Bed-and-Breakfast. Durante il weekend, alcuni B&B in Liguria offriranno pernottamenti gratuiti ai loro ospiti. L’evento coinvolge strutture di diverse regioni e mira a far conoscere le peculiarità delle sistemazioni alternative all’hotel tradizionale. La giornata si svolge con iniziative e promozioni dedicate ai viaggiatori.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Sabato 7 marzo torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.it, appuntamento simbolo dell’ospitalità extralberghiera in Italia. Giunta alla diciannovesima edizione, l’iniziativa si conferma un evento ormai strutturale nel calendario del turismo italiano, capace di coinvolgere ogni anno tantissime strutture su tutto il territorio nazionale e un pubblico di viaggiatori sempre più fidelizzato. Negli anni il B&B Day è diventato molto più di una semplice promozione: è un momento che celebra un modello di accoglienza fondato sulla relazione, sulla cura dell’ospite e sul legame con il territorio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Torna il B&B Day: come dormire gratis in un bed and breakfast tra novarese e VcoIl 7 marzo 2026 torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.

Leggi anche: Morte nel bed&breakfast in centro. Il volo dal quarto piano l’uomo in fuga, l’ipotesi di omicidio

Approfondimenti e contenuti su Torna il B amp B Day weekend con...

Discussioni sull' argomento B&B Day 2026, come dormire una notte gratis in un bed and breakfast da Nord a Sud Italia; B&B Day 2026: come funziona l'offerta dormi gratis; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 28 febbraio e 1° marzo.

Torna, con la 13ª edizione, l’evento di shopping che coinvolge 78 negozi del centro - facebook.com facebook

Da venerdì a domenica prossima torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città. x.com