Una truffa presso un negozio di San Giuliano Terme è stata evitata grazie alla segnalazione di un cittadino e all’intervento tempestivo della polizia locale. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente dopo aver ricevuto l’allerta, impedendo che l’episodio si concretizzasse. L’operazione si è svolta senza ulteriori sviluppi e il negozio ha potuto continuare le proprie attività normalmente.

SAN GIULIANO TERME – Una truffa all’Agrifiera di San Giuliano Terme sventata grazie alla segnalazione di un cittadino e alla prontezza della polizia locale. È accaduto domenica (27 aprile= a Pontasserchio, in uno dei giorni di maggiore affluenza alla manifestazione: due donne stavano raccogliendo offerte in favore di un’associazione a difesa dei diritti delle persone con disabilità che in realtà non esisteva, prendendo di mira in particolare anziani e soggetti fragili. A insospettirsi è stato un visitatore, che ha notato il comportamento anomalo delle due e ha allertato una pattuglia in servizio. Gli agenti si sono messi immediatamente sulle loro tracce, individuandole e bloccandole dopo un breve inseguimento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Truffa all’Agrifiera di San Giuliano Terme

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