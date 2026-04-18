San Giuliano Terme proseguono i lavori all' acquedotto di Gello

A Gello di San Giuliano Terme, i lavori di rinnovamento della rete idrica in via Ulisse Dini sono in corso e continuano senza interruzioni. Un sopralluogo ha verificato lo stato dei lavori nel cantiere, confermando che le operazioni procedono secondo il programma stabilito. La manutenzione riguarda la sostituzione di tratti della rete e l’installazione di nuove tubature. Le autorità hanno comunicato che i lavori sono in fase di avanzamento regolare.

San Giuliano Terme, 17 aprile 2026 - Sopralluogo al cantiere per i lavori di rinnovamento della rete idrica a Gello di San Giuliano Terme, in via Ulisse Dini, che proseguono come da copione.Il sopralluogo è stato effettuato da parte del presidente di Acque, Simone Millozzi, e del sindaco Matteo Cecchelli, con loro, i tecnici del gestore idrico e di Ingegnerie Toscane. L’intervento, dal valore di 900mila euro, prevede la sostituzione di circa 1,3 chilometri di condotte, con l’obiettivo di eliminare le perdite e migliorare l’efficienza del servizio, anche in termini di affidabilità e sostenibilità. Nel dettaglio, in via Dini ad oggi è stato completato il tratto di acquedotto (comprensivo anche degli asfalti provvisori) dal fosso del Gatano all’intersezione con via Flamini, per un totale di circa 170 metri di nuove condotte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giuliano Terme, proseguono i lavori all'acquedotto di Gello Notizie correlate Gello di San Giuliano Terme, rottura di una tubazione in via Ruffini: strada chiusa al traffico"Stamani è stata colta l'occasione anche per tappare tutte le buche presenti sull'intera strada. Lavori sull’acquedotto di Gello: saranno sostituiti 1,3 chilometri di condotte idraulicheSan Giuliano Terme (PI), 23 marzo 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’avvio dei lavori per il rinnovamento della rete idrica di Gello. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori sull'acquedotto di Gello: posati i primi 170 metri di nuove condotte in via Dini; Agrifiera 2026, a Pontasserchio il mondo dell'agricoltura incontra l'innovazione; A Ghezzano il parco 'Pratali' diventa inclusivo: al via la riqualificazione. San Giuliano Terme, proseguono i lavori all'acquedotto di GelloL’investimento di Acque da 900mila euro porterà all’attivazione di 1,3 km di nuove tubazioni. Chiuso il cantiere tra il fosso del Gatano e via Flamini, da lunedì attività nel tratto più a nord. lanazione.it Maxi impianto fotovoltaico a San Giuliano Terme, sospeso l’iterLa valutazione d’incidenza ambientale è stata bocciata dalla Regione Toscana con tre pagine di osservazioni e richieste di integrazioni ... luccaindiretta.it A Pontasserchio, frazione del Comune di San Giuliano Terme, si apre la 116 edizione di Agrifiera di Pontasserchio, una delle manifestazione più antiche e storiche della Toscana, che dal 2025 è stata inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali tos facebook