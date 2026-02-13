Prima la chiamata poi il finto operatore delle forze dell' ordine alla porta | bloccata truffa ai danni di una 90enne

Il 20enne napoletano incensurato è stato arrestato dalla Polizia di Pisa dopo aver tentato di truffare una 90enne ipovedente con una finta chiamata e una falsa richiesta di aiuto alla porta. La truffa, scoperta grazie alla prontezza dei vicini che hanno ascoltato la conversazione e avvisato le forze dell’ordine, si è conclusa con l’intervento degli agenti che hanno bloccato il giovane prima che potesse portare a termine il raggiro.

Il raggiro è stato inizialmente bloccato dai vicini di casa, chiamati dalla vittima. Poi l'arrivo della Squadra Mobile, che ha sorpreso un 20enne nei pressi dell'abitazione Il raggiro in corso, l'aiuto dei vicini e l'arrivo della Polizia. E' stato arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata un 20enne incensurato originario di Napoli, bloccato dagli agenti della Squadra Mobile di Pisa intervenuti presso l'abitazione della vittima, una 90enne ipovedente. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, 12 febbraio, proprio nel centro della città. L'allarme è scattato con la chiamata al 112.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su prima chiamata “C’è una nuova truffa del finto carabiniere”: l’allarme delle forze dell’ordine Truffa ai danni di una 90enne: blitz congiunto di Carabinieri e Polizia Ultime notizie su prima chiamata Argomenti discussi: WhatsApp Web: arrivano le chiamate da browser senza scaricare l'app; Lorenzo Insigne rivela di una chiamata da parte del Napoli prima della firma con il Pescara; Laura Pausini: Io canto 2 e la telefonata di Pippo Baudo prima di Sanremo; Le tracce di Francesco a Verona. Arianna Fontana oro olimpico! Prima della gara mi ha chiamata Salvini, non ho risposto. - facebook.com facebook Prima chiamata per Samuele Inacio col Borussia Dortmund: in panchina contro il Wolfsburg x.com