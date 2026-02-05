Matera arrestato finto agente | si è fatto consegnare il bancomat da un anziano per acquisti in gioielleria

Questa mattina a Matera è finito in manette un uomo di 44 anni di Napoli. Si era finto agente dei carabinieri per convincere un anziano a consegnargli il bancomat. L’uomo ha poi usato il bancomat per fare acquisti in una gioielleria, approfittando della sua vittima. La polizia lo ha fermato subito dopo aver ricevuto la segnalazione.

Eseguito un arresto dalla polizia di Matera. Un uomo di origini napoletane è stato fermato e accusato di truffa ai danni di un pensionato. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe messo in atto un inganno ai danni di un anziano residente a Montescaglioso, riuscendo a sottrargli una somma di denaro attraverso un collaudato schema di raggiro. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata nei giorni scorsi, quando i militari della Stazione di Montescaglioso hanno eseguito una misura cautelare nell’hinterland napoletano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

