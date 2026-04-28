Una banda di truffatori ha messo a segno numerose frodi ai danni di anziani nella zona di Roma, con cinque persone arrestate tra Napoli e Casoria. Le indagini hanno portato alla scoperta di un centralino utilizzato per contattare le vittime e ottenere denaro. Tra ottobre 2023 e marzo 2024, il totale delle somme sottratte si aggira intorno ai 100 mila euro.

? Cosa sapere Cinque arresti tra Napoli e Casoria per una banda che truffava anziani a Roma.. Il bottino accumulato tra ottobre 2023 e marzo 2024 ammonta a 100mila euro.. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere hanno arrestato cinque uomini tra Napoli e Casoria, smantellando un’organizzazione criminale che operava da un seminterrato per truffare almeno tredici anziani a Roma e Livorno tra ottobre 2023 e marzo 2024. Quello che sembrava il tranquillo silenzio di un seminterrato nell’hinterland napoletano nascondeva, in realtà, una cabina di regia spietata. Dietro le pareti di un’abitazione a Casoria, un gruppo di malviventi aveva allestito un vero e proprio centralino per orchestrare colpi mirati contro la fragilità delle persone più fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa agli anziani: smantellato il centralino criminale di Casoria

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