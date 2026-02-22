Truffa agli anziani | arrestato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per aver messo in atto una truffa ai danni di anziani, motivo per cui i carabinieri di Cellole hanno fermato lui e denunciato un minorenne di 17 anni. La truffa si è verificata durante una telefonata in cui hanno finto di essere parenti in difficoltà, ottenendo soldi in contanti. La polizia ha trovato i due giovani vicino a un’area residenziale, mentre tentavano di allontanarsi.

Nella notte i carabinieri della Stazione di Cellole hanno arrestato un 21enne di Maddaloni per truffa in concorso e denunciato in stato di libertà un 17enne, anch’egli di Maddaloni. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio in via Taranto, a Cellole. I carabinieri hanno intercettato e bloccato una Fiat Panda, già segnalata dai colleghi dell’Aquila, a bordo della quale viaggiavano i presunti responsabili della truffa. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto addosso al maggiorenne l’intera refurtiva: 1.480 euro in contanti e vari monili in oro. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Ancora truffe telefoniche agli anziani: denunciato un 21enne Leggi anche: Truffa anziana in casertano, 21enne arrestato mentre ritira malloppo da 45mila euro CRONACA. TRUFFA AGLI ANZIANI: DUE ARRESTI A CAMEROTA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maxi truffa nella casa di riposo: 500mila euro sottratti ad anziani, otto gli arrestati; Tenta di truffare un’anziana fingendosi un finanziere: arrestato; TRUFFA | Finti incidenti per estorcere denaro agli anziani: arrestato a Padova; Rapina una coppia di anziani a Faenza con la truffa del finto carabiniere: arrestato dalla Polizia un 43enne. Truffa agli anziani: arrestato un 21enneNella notte i carabinieri della Stazione di Cellole hanno arrestato un 21enne di Maddaloni per truffa in concorso e denunciato in stato di libertà un 17enne, anch’egli di Maddaloni. casertanews.it Tentata truffa a un’anziana a Barile (PZ): arrestato 34enne campanoUn 34enne è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere 10mila euro a un’anziana di Barile con la tecnica del falso pericolo al nipote. trmtv.it TRUFFE AGLI ANZIANI.Tante sventate ma molte vanno a segno. Tentativo di truffa sventato dai Carabinieri di San Vito e da un accorto direttore di banca, ma i raggiri del finto incidente o dell’accesso abusivo al conto corrente continuano a mietere vittime. L’in - facebook.com facebook