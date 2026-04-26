Truffa agli anziani in Germania | preso il killer psicologico nel crotonese

Una persona è stata arrestata a Belvedere Spinello con l’accusa di aver commesso truffe in Germania ai danni di anziani. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile locale, che ha identificato l’uomo come responsabile di vari episodi di truffa. L’indagine ha portato alla cattura del soggetto, che si trovava nel crotonese, in un’operazione coordinata con le autorità tedesche.

?? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta a Belvedere Spinello un uomo accusato di truffe in Germania. L'operazione avviene tramite mandato europeo per colpire un manipolatore di anziani nel 2024. La Squadra Mobile ha condotto un'operazione a Belvedere Spinello portando in carcere un uomo accusato di aver orchestrato una serie di truffe ai danni di persone anziane in Germania durante il 2024. L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito dall'esecuzione di un mandato di arresto europeo, do .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa agli anziani in Germania: preso il killer psicologico nel crotonese Notizie correlate L’allarme della zia e il fumo killer: muore figlio devoto tornato dalla Germania per assistere gli anziani genitoriEra tornato a Sant'Angelo Muxaro, così come faceva quasi ogni estate, per stare accanto a mamma e papà. Campagne di prevenzione, supporto psicologico e podcast contro le truffe agli anzianiL’intesa permetterà al Comune di Bergamo di accedere a un finanziamento di oltre 17. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Truffe agli anziani: tre arresti a Udine e Torino; Lino il maialino, la truffa agli anziani dell'app fantasma; Truffe agli anziani con telefonate shock, un arresto nel Luganese; Ondata di truffe agli anziani, le raccomandazioni dei Carabinieri. Truffe agli anziani in Germania, arrestato a Belvedere Spinello con mandato europeoL’uomo si era trasferito nel Crotonese dopo i raggiri. Operazione della Squadra Mobile coordinata a livello internazionale ... catanzaro.gazzettadelsud.it Ondata di truffe agli anziani, le raccomandazioni dei CarabinieriIl Gruppo Carabinieri di Aosta segnala che giorni scorsi sono state registrate alcune decine di tentativi di truffa ai danni di anziani. Le modalità sono ormai note, ma purtroppo ancora efficaci. In p ... rainews.it CIRO', TRUFFA AGLI ANZIANI: COMUNITA' UNITA Dopo il raggiro del “finto nipote”, il sindaco Mario Sculco richiama alla vigilanza collettiva e indica le regole per difendersi https://www.calabriainchieste.it/2026/04/25/ciro-truffa-agli-anziani-comunita-unita/ #C - facebook.com facebook