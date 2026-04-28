Troviamo il modo di collaborare ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa

Il sovrano ha rivolto un messaggio ai membri del Congresso statunitense, sottolineando che, nonostante le divergenze, Stati Uniti e Gran Bretagna sono riusciti a collaborare nel tempo. La dichiarazione è stata resa nota in un contesto ufficiale e fa riferimento alla volontà di mantenere un rapporto di cooperazione tra i due Paesi. Il discorso si inserisce in un momento di incontri ufficiali tra le due nazioni.

(Adnkronos) – Stati Uniti e Gran Bretagna non sono sempre stati d'accordo su tutto, ma "i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di collaborare". E' il messaggio che re Carlo III trasmetterà nel suo discorso che terrà oggi al Congresso degli Stati Uniti a Washington, dove è arrivato ieri sera. Lo anticipa la. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Carlo e Camilla negli Usa. Tè e discorso al Congresso, l’obiettivo è il disgelo con TrumpWashington, 27 aprile 2026 – Una ‘relazione speciale’, quella tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, da duecentocinquant’anni. Re Carlo negli Usa a fine aprile, vedrà Trump e parlerà al Congresso(Adnkronos) – Re Carlo e la regina Camilla si recheranno a fine aprile negli Stati Uniti, dove incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa; Scontro Trump-Leone XIV: così il Papa, citando il Congresso Usa, ha spostato il conflitto con il tycoon sul piano politico. Groenlandia, al Congresso Usa due proposte di legge per impedire a Trump di annettere territori NatoIl presidente Donald Trump minaccia la Groenlandia che vuole prendere con «le buone o le cattive» ma il Congresso Usa non sta a guardare. Sono state presentate infatti due proposte di legge, una al ... ilsole24ore.com Aerei, il Congresso Usa accende i riflettori sul WindRunner di RadiaIl progetto della multinazionale Radia di costruire il più grande aereo cargo (WindRunner) mai fabbricato e di realizzarlo in Italia, tra Campania, Puglia e Calabria, compie un passo in avanti. E’ di ... ilsole24ore.com Il13. . FEDRIGA, FORTE INTERESSE DEL CONGRESSO USA PER FVG E PORTO TRIESTE. - facebook.com facebook IL CONGRESSO AMERICANO SEMBRA TERRAZZA SENTIMENTO – IL DEPUTATO REPUBBLICANO TONY GONZALES ... x.com