Carlo e Camilla sono negli Stati Uniti, dove hanno partecipato a un tè al Congresso. L’incontro ha visto un discorso pronunciato dai due membri della famiglia reale, volto a rafforzare i rapporti con il governo statunitense. L’obiettivo dichiarato è promuovere un miglioramento delle relazioni con l’amministrazione in carica, con particolare attenzione a ridurre le tensioni passate con l’ex presidente. La visita si inserisce nel contesto di un rapporto storico tra i due paesi.

Washington, 27 aprile 2026 – Una ‘relazione speciale’, quella tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, da duecentocinquant’anni. Da quando, cioè, le colonie americane avevano spiegato a re Giorgio di non volerne sapere delle sue tasse, soprattutto sul tè, e più in generale del suo governo. Niente re in America, no kings: il risultato di una rivoluzione, poi della scelta storica dei costituenti a Philadelphia, e soprattutto del gesto politico di George Washington, che scelse di non candidarsi a un terzo mandato presidenziale. “No Kings”, oggi, è lo slogan delle manifestazioni anti-trump, quelle che ricordano al presidente che l’assolutismo, in America, non è ben visto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carlo e Camilla negli Usa. Tè e discorso al Congresso, l’obiettivo è il disgelo con Trump

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