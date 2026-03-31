Re Carlo negli Usa a fine aprile vedrà Trump e parlerà al Congresso

A fine aprile, il re e la regina visiteranno gli Stati Uniti e incontreranno il presidente in carica. Durante la visita, il re terrà anche un discorso davanti al Congresso. La visita si svolgerà in un momento in cui le relazioni tra i due Paesi sono al centro dell’attenzione. La presenza del monarca britannico negli Stati Uniti rappresenta un momento di scambio tra le due nazioni.

(Adnkronos) – Re Carlo e la regina Camilla si recheranno a fine aprile negli Stati Uniti, dove incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto Buckingham Palace spiegando che la visita servirà a "celebrare i legami storici e le moderne relazioni bilaterali" tra i due Paesi nel quadro delle celebrazioni dei 250. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Carmine Carlo Antonio Baldi emigrò negli USA a 14 anni e fondò una banca per gli immigrati italiani a Philadelphia - facebook.com facebook