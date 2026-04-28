Questa mattina intorno alle 7.30, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita nel canale Molinella a Castel d’Ario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause del decesso. La zona è stata delimitata in attesa delle indagini e dell’esame autoptico. La scoperta ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

Castel d’Ario (Mantova), 28 aprile 2026 – Sono stati alcuni passanti, questa mattina intorno alle 7.30, a notare quel corpo senza vita. E hanno chiamato subito i soccorsi. Siamo a Castel d’Ario, nella campagna mantovana al confine col Veneto. Qui il cadavere di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco nel canale Molinella. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.30 in via Vittorio Veneto, con autopompa e motobarca, in seguito a una segnalazione arrivata da alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'uomo. Sul posto i carabinieri di Castel d'Ario, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima, che non aveva documenti addosso, e stabilire le cause del decesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato un cadavere nel canale Molinella a Castel d’Ario

Notizie correlate

Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza: indagini in corsoÈ stato trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza.

Castel d’Ario, picchia la compagna ma lei riesce a chiedere aiuto: salvata dopo mesi da incubo. In casa un arsenale e serre di marijuanaCastel d’Ario (Mantova), 16 marzo 2026 – Un 30enne residente a Roncoferraro ma domiciliato a Castel d’Ario è stato arrestato, domenica 15 marzo, dai...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a Monza; Trovato un cadavere a Monza; Trovato cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca: indagini sulle cause della morte; ?Trovato un cadavere nel locale caldaie: era lì da mesi.

Trovato un cadavere nel canale Molinella a Castel d’ArioNelle campagne del Mantovano, a due passi dal confine col Veneto, è stato ripescato il corpo senza vita di un uomo. I carabinieri di Castel d'Ario hanno avviato le indagini per identificare la vittima ... ilgiorno.it

Cadavere trovato in un sacco di plastica in campagna, tre fermiDue procure coinvolte – Catania e Messina – e tre sospettati per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Giuseppe Florio, 66enne incensurato, ucciso e avvolto in un lenzuolo, trovato a Castiglion ... grandangoloagrigento.it

Il “tribunale” di Via Arenula ha già trovato la colpevole del caso Minetti. Quando sono le 16, e la nota del Quirinale che chiede chiarimenti è appena precipitata sulla testa di Carlo Nordio, chi gli sta vicino e gli è fedele sentenzia subito cercando di fargli da scud facebook

Trento, turista picchiato e trovato nella caldaia, indagati due vigilantes: la difesa si oppone all'archiviazione x.com