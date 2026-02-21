Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio | indagini in corso

Una donna è stata trovata morta nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi, probabilmente a causa di un incidente. Il corpo giaceva vicino alle sponde e alcuni passanti hanno segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le circostanze e collaborano con i testimoni per chiarire cosa sia successo. La zona è stata isolata mentre proseguono le indagini. La scoperta ha suscitato attenzione tra i residenti.

