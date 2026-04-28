Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata a Cecima non si esclude l' omicidio | si cerca un ragazzo

Il corpo di una ragazza è stato scoperto in una scarpata a Cecima. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Al momento non ci sono conferme sulle cause del decesso, ma non si esclude che possa trattarsi di un omicidio. Le forze dell'ordine stanno cercando un ragazzo che potrebbe essere collegato alla vicenda. Le indagini sono in corso per stabilire l'identità della giovane e le circostanze della morte.

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una scarpata nel comune di Cecima, in provincia di Pavia. L’allarme è stato lanciato da un passante. Al momento i carabinieri, giunti sul posto per i primi rilievi, non escludono alcuna pista, inclusa quella dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una ragazza di 22 anni di Voghera scomparsa da casa da alcuni giorni. Gli inquirenti stanno cercando il ragazzo della giovane, che potrebbe averla vista per ultimo. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata a Cecima, non si esclude l'omicidio: si cerca un ragazzo Notizie correlate Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia). Pavia: cadavere di una ragazza trovato in un campo. Non si esclude l’omicidioPAVIA – Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Pavia, trovato il cadavere di una giovane di 22 anni: si cerca un ragazzoIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l’allarme è stata una persona ... gds.it Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono interv - facebook.com facebook Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio ift.tt/DMq5mNB x.com