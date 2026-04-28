Trovano borsello con 2mila euro proprietari del bar vanno dai carabinieri | Dimenticato da turisti

Due turisti tedeschi hanno lasciato accidentalmente un borsello contenente documenti e 2.000 euro in contanti in un bar. I proprietari del locale hanno consegnato il borsello ai carabinieri, che ora sono in attesa di rintracciare i proprietari per la restituzione. La refurtiva è stata trovata nel locale durante una normale attività di routine. Nessuna persona è stata coinvolta in situazioni di illecito.