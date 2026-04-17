Chiara Ferragni nella savana della Namibia | l'hotel da 2mila euro a notte è il più bello mai visto

Chiara Ferragni ha proseguito il suo viaggio in Namibia visitando un hotel immerso nella savana, con un costo di circa 2.000 euro a notte. La influencer ha condiviso foto e video della sua esperienza in questa struttura, definendola tra le più belle mai viste. La tappa si inserisce nel suo tour nel paese africano, già caratterizzato da diverse soste e visite a luoghi di interesse naturalistico.

Continua il tour nella Namibia di Chiara Ferragni, che di recente ha fatto tappa in un hotel letteralmente immerso nella savana. Definito il "più bello che abbia mai visto in vita sua", è un vero e proprio paradiso di lusso sostenibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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