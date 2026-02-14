Allarme bomba a Cortina l’intervento degli artificieri e i controlli su un oggetto sospetto Ecco cos’è successo

Un falso allarme bomba ha provocato il panico a Cortina d’Ampezzo nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, durante le Olimpiadi 2026. L’intervento degli artificieri è stato necessario dopo che si è segnalato un oggetto sospetto vicino a un’area affollata di turisti. Le forze dell’ordine hanno evacuato temporaneamente alcune strade per mettere in sicurezza la zona.

Un allarme bomba ha spaventato i cittadini di Cortina d'Ampezzo nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, località dove sono in corso le Olimpiadi 2026. A far scattare le procedure di massima emergenza, riferisce Il Gazzettino, è stata una valigetta abbandonata segnalata in pieno centro, a pochi metri da Casa Italia, il quartier generale del Coni, e dal prestigioso Corso Italia. L'area è stata immediatamente transennata ed evacuata dalle forze di polizia, che hanno attivato il protocollo di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le unità cinofile per la bonifica del perimetro, mentre tra i turisti cresceva la tensione. Cortina, allarme bomba durante le Olimpiadi: artificieri e cinofili in corso Italia per una valigetta abbandonataCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Allarme bomba a Cortina d'Ampezzo. In una giornata clou per la località dolomitica, nel pieno svolgimento delle Olimpiadi invernali, basta ...