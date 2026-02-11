Nascondeva una bomba artigianale dentro una valigia sotto il letto decisivo l’intervento degli artificieri

Un minorenne egiziano è stato arrestato a Bologna dopo aver nascosto una bomba fatta in casa sotto il letto, dentro una valigia. I carabinieri della sezione operativa di Casalecchio di Reno hanno scoperto l’ordigno e chiamato gli artificieri. È stato decisivo l’intervento degli esperti, che hanno disinnescato la bomba senza incidenti. Ora il ragazzo si trova in cella in attesa dell’udienza.

Bologna, 11 febbraio 2026 - Un ordigno artigianale nascosto sotto il letto, dentro una valigia. È la scoperta fatta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casalecchio di Reno, che hanno arrestato un minorenne di origini egiziane, domiciliato nel territorio bolognese, con l'accusa di detenzione illegale di esplosivi. L'intervento rientra in un'attività investigativa avviata nei giorni scorsi a seguito di una rapina e di episodi legati al porto di armi o oggetti atti ad offendere. Su delega dell'autorità giudiziaria, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane.

