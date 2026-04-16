10eLotto fortunato in paese | vinti 52mila euro

Un concorrente di Egna ha vinto 52mila euro giocando al 10eLotto. La vincita riguarda un 9 Oro ottenuto nell’estrazione del 14 aprile scorso. La somma vinta rappresenta una delle vincite più alte registrate di recente nel paese. La notizia è stata resa nota attraverso le comunicazioni ufficiali dell’ente che gestisce il gioco. La vincita è stata confermata senza ulteriori dettagli sui dati del fortunato giocatore.

Un 9 Oro da ben 52mila euro: è il risultato dell’ultimo concorso del 10eLotto che lo scorso 14 aprile ha regalato a un fortunato vincitore (o vincitrice) questa cifra in quel di Egna.La giocata vincente in terra bolzanina è stata fatta nel punto vendita in via Gansplatzen. L’ultimo concorso del.🔗 Leggi su Trentotoday.it 10eLOTTO UNA DECINA PER IL MESE DI GENNAIO Notizie correlate 10eLotto, vinti 250mila euro: colpo grosso a Igea Marina. L’identikit del fortunato: “Un cliente di passaggio”Rimini, 17 marzo 2026 – La dea bendata, lunedì pomeriggio, ha fatto tappa sul lungomare di Igea Marina. 10eLotto, vinti 100mila euro nel SannioL’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La fortuna bacia la Brianza: vinti 7mila euro; Lotto e 10eLotto in Campania: vinti oltre 138mila euro; Sambuca di Sicilia baciata dalla fortuna: vinti oltre 11 mila euro al 10eLotto; La fortuna bacia Terni, colpo al 10eLotto: vinti ventimila euro. 10eLotto, Sicilia fortunata: oltre 16mila euro vinti tra Agrigento e MessinaSICILIA – Sorride la Sicilia grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati centrati premi complessivi per 16.250 euro ... newsicilia.it 10eLotto tra Succivo e Salerno: fortunata doppietta da 30mila euroIl 10eLotto fortunato per Caserta e Salerno con due vincite da 30mila euro totali nel concorso di mercoledì 7 gennaio. Agipronews, riporta una vincita di 20mila euro con un 6 a Succivo (via Caserta), ... ilmattino.it https://www.seregno.tv/seregno-fortunato-vince-140mila-euro-al-10elotto-nella-ricevitoria-di-santa-valeria/ - facebook.com facebook