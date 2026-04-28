Troppi ristoranti? Ecco come AI e recensioni guidano la scelta

Uno studio condotto tra il 2025 e il 2026 su oltre 300.000 ristoranti in Italia rivela che il 76% degli utenti utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare i suggerimenti in prenotazioni. La crescente diffusione di recensioni online e strumenti digitali sta influenzando le scelte dei clienti, che si affidano sempre di più a questi strumenti per individuare alternative tra un'ampia offerta di locali.

? Cosa sapere Studio YouGov e TheFork tra 2025 e 2026 analizza 300.000 ristoranti attivi in Italia.. Il 76% degli utenti usa l'intelligenza artificiale per convertire i suggerimenti in prenotazioni.. Tra i 300.000 locali attivi in Italia, selezionare la destinazione culinaria ideale è diventata un’operazione complessa che richiede tra il 21% e il 14% di tempo per evitare il rischio di decisioni errate. Un recente studio condotto da YouGov insieme alla piattaforma TheFork tra dicembre 2025 e marzo 2026 ha analizzato le dinamiche di oltre mille utenti, evidenziando come l’eccesso di opzioni generi spesso incertezza nel consumatore. Dall’abbondanza digitale al filtro delle recensioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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