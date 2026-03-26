Recensioni su ristoranti e hotel | come funziona la stretta sui commenti

In Italia è stato approvato un decreto legge che disciplina le recensioni su ristoranti e hotel pubblicate online. La nuova normativa mira a regolamentare le piattaforme di commenti, contrastando pratiche come le recensioni false o pagate. La misura si applica alle recensioni lasciate su siti e applicazioni dedicate, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e affidabilità nelle opinioni condivise dagli utenti.

Un problema che non colpisce solo l’immagine dei locali, ma mette a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese, soprattutto micro e piccole attività, sempre più vulnerabili a un fenomeno in crescita e difficile da arginare. Anche perchè dietro c'è un mondo di agenzie specializzate, account fantasma e titolari che offrono sconti in cambio di cinque stelle. E così il Parlamento ha deciso di intervenire. Con il disegno di legge sulle piccole e medie imprese, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 4 marzo, arrivano regole precise su quando una recensione è valida e quando no. Disposizioni rivolte a ristoranti, bar, hotel, B&B e strutture ricettive in generale, ma non agli e-commerce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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