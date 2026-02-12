Bar di Palagonia chiuso per sette giorni | troppi pregiudicati tra i clienti

La Polizia di Stato ha chiuso per sette giorni un bar a Palagonia. Il locale era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali. La decisione arriva dopo le continue segnalazioni di residenti e le verifiche degli agenti, che hanno riscontrato un’eccessiva presenza di soggetti con precedenti tra i clienti. La sospensione mira a rompere questa catena di frequentazioni e garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

Il locale era diventato punto di ritrovo di soggetti con precedenti penali. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di un bar di Palagonia, ritenuto nel tempo abituale luogo di aggregazione di persone con precedenti penali. Il provvedimento è maturato a seguito di ripetuti controlli effettuati per verificare il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla Questura di Catania su tutto il territorio provinciale, con l'obiettivo di prevenire e contrastare situazioni di illegalità diffusa potenzialmente lesive dell'ordine pubblico.

