Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran | gli scenari ora che Trump l'ha attaccata

Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran. Donald Trump ha comunicato di aver attaccato le installazioni militari presenti sull'isola e ha minacciato di colpire anche le infrastrutture petrolifere se lo Stretto di Hormuz non verrà liberato. La mossa segna un'azione militare diretta e una minaccia di ulteriori interventi nel settore energetico.

Donald Trump ha annunciato di aver attaccato le installazioni militari sull'isola di Kharg, al largo delle coste dell'Iran, e ha minacciato di colpire anche le infrastrutture petrolifere se lo Stretto di Hormuz non sarà liberato. Nell'isola transita circa l'90% dell'export petrolifero di Teheran. Danneggiare i siti di stoccaggio del greggio provocare un ulteriore impennata del prezzo del barile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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