Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il Coyote

Negli ultimi tempi sono aumentati gli incidenti sul set di produzioni cinematografiche e televisive, con alcune situazioni che hanno comportato costi elevati. Un esempio riguarda una scena di un film d’animazione dove il personaggio di Willy il Coyote tenta di catturare il rapido Beep Beep, utilizzando dispositivi prodotti dalla Acme Corporation, che si sono rivelati difettosi. La questione ha portato a una causa legale e a un risarcimento di diverse cifre.

Come tutti sanno, Willy il Coyote ha tentato di catturare il velocissimo Beep Beep per anni, fallendo ogni volta a causa dei congegni tecnologici difettosi della Acme Corporation. In tanti plaudimmo dunque alla notizia pubblicata nel 1990 sul New Yorker: Willy il Coyote aveva finalmente intentato una causa contro l’Acme. Da quell’articolo di Ian Frazier, Coyote vs. Acme, qualche anno fa la Warner ricavò un film con la tecnica mista umani-cartoni di Chi ha incastrato Roger Rabbit. A sorpresa, però, decise di non distribuirlo: alla fusione con Discovery era seguito un piano di riduzione dei costi e la Warner aveva preferito dichiarare il film come perdita per ottenere un beneficio fiscale di 30 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il Coyote Notizie correlate Vittime del dovere, oggi la giornata che la Cisl dedica ai lavoratori morti a causa degli incidenti sul lavoroQuasi cinquemila infortuni sul lavoro e 20 episodi mortali a Palermo, quasi 1500 gli incidenti a Trapani con 2 casi mortali. Causa milionaria di Mediaset contro Fabrizio Corona: comunicato ufficialeLa tensione tra Mediaset e Fabrizio Corona si alza di livello con un annuncio destinato a far discutere. Contenuti di approfondimento Si parla di: Blog | Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il Coyote; Troppi camper posteggiati in strada.