Oggi la Cisl celebra la giornata dedicata ai lavoratori morti a causa di incidenti sul lavoro. I dati indicano circa cinquemila infortuni a Palermo, con 20 decessi, mentre a Trapani si registrano quasi 1500 incidenti, di cui due sono mortali. La giornata rende omaggio alle vittime di incidenti sul lavoro e richiama l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quasi cinquemila infortuni sul lavoro e 20 episodi mortali a Palermo, quasi 1500 gli incidenti a Trapani con 2 casi mortali. Sono numeri da emergenza quelli registrati lo scorso anno nei territori di Palermo e Trapani sul fronte dalla sicurezza sul lavoro, ai quali si aggiungono quelli relativi al solo mese di gennaio di quest’anno che vede 461 infortuni nel capoluogo con una vittima, e 119 incidenti, uno mortale nel territorio di Trapani. “Numeri che ci spingono a non abbassare mai la guardia e a chiedere sempre di più sul fronte della prevenzione e dei controlli” afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, in occasione della Giornata in Memoria delle Vittime del Dovere della Cisl Palermo Trapani, che ricorre oggi 30 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Vittime del dovere, oggi la giornata che la Cisl dedica ai lavoratori morti a causa degli incidenti sul lavoro

Articoli correlati

Ex Ilva, la Spoon River dei “morti di lavoro”: dal 2003 25 vittime in incidenti sul lavoro nello stabilimento di TarantoDue vittime in un mese e mezzo all’ex Ilva di Taranto con una dinamica che, in attesa dei riscontri delle autorità, appare con evidenti elementi...

Incidenti sul lavoro: nel 2025 in Piemonte morti 65 lavoratoriNovara si conferma la provincia più sicura della regione e tra le più sicure d'Italia.

Contenuti e approfondimenti su Vittime del dovere oggi la giornata che...

Temi più discussi: Vittime del dovere: esenzione Irpef su tutte le pensioni; 21 Marzo: Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Fotogallery | comunicazione.camera.it; Militare pugliese morto per amianto riconosciuto vittima del dovere.

Vittime del dovere, stop ai dinieghi: la Cassazione apre agli indennizzi per tutti i figliPrincipio affermato per il caso Concu, destinato a incidere su migliaia di famiglie: riconosciuti i benefici anche ai figli economicamente autonomi. lavocedigenova.it

Caserta: la sala riunioni della Questura intitolata a due vittime del dovereQuesta mattina, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala riunioni multimediale della questura di Caserta a Gennaro Autuori e Michele ... poliziadistato.it

Vorrei dire alle Monnezze che in queste ore hanno approfittato della vicenda della Natività per provare a infamare Monsignor Pizzaballa. Tacete genuflessi, di fronte a lui. Avete difeso la guerra contro la pace avete difeso i carnefici contro le vittime, adesso tac x.com

Cerimonia per ricordare le vittime del bombardamento del quartiere Porto San Pancrazio a Verona e per celebrare la memoria del Capitano di Fregata Evelino Marcolini, nostro eroe nazionale. - facebook.com facebook