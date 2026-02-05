Causa milionaria di Mediaset contro Fabrizio Corona | comunicato ufficiale

La battaglia legale tra Mediaset e Fabrizio Corona si fa più intensa. La società di Berlusconi ha diffuso un comunicato ufficiale sulla causa milionaria intentata contro l’ex paparazzo. La vicenda, ancora tutta da chiarire, tiene banco nelle cronache di gossip e giustizia. Corona, dal canto suo, attende di capire quale sarà l’esito di questa lunga disputa legale.

La tensione tra Mediaset e Fabrizio Corona si alza di livello con un annuncio destinato a far discutere. L’azienda ha comunicato di aver avviato, insieme a MFE – MEDIAFOREUROPE e ai soggetti che si ritengono danneggiati, un’azione civile risarcitoria per un importo complessivo molto elevato. La vicenda si inserisce nello scontro nato attorno ai contenuti diffusi dal progetto Falsissimo e alle conseguenze che, secondo il gruppo, avrebbero colpito persone e realtà coinvolte. Il comunicato ufficiale punta a mettere un punto fermo: per Mediaset non si tratta di semplice intrattenimento, ma di contenuti ritenuti lesivi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro.

La società Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro.

