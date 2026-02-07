Il viceprefetto Gerardo Corvatta Nuovo capo di Gabinetto
A Varese, il viceprefetto Gerardo Corvatta ha preso ufficialmente il comando del Gabinetto della Prefettura. Dopo aver accumulato anni di esperienza nell’amministrazione pubblica, Corvatta si prepara a guidare un reparto chiave dell’ente. La sua nomina segna un passo importante per l’ufficio, che ora punta a rafforzare il rapporto con il territorio e a mantenere alta l’attenzione sulle questioni di sicurezza e ordine pubblico.
Un nuovo capitolo di alto profilo professionale si apre alla Prefettura di Varese. Il viceprefetto Gerardo Corvatta ha ufficialmente assunto l’incarico di Capo di Gabinetto, portando con sé un patrimonio di competenze, esperienza e profonda conoscenza dell’Amministrazione dell’Interno. L’avvio della sua carriera nell’Amministrazione civile dell’Interno, nel 1991, segna l’inizio di un percorso professionale caratterizzato da costante impegno, rigore istituzionale e dedizione al servizio dello Stato. I primi incarichi presso la Prefettura di Ancona hanno rappresentato la base di una crescita continua che lo ha visto ricoprire ruoli di crescente responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Gerardo Corvatta
Zelensky ha scelto il nuovo capo di gabinetto: è Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence ucraina
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo capo di gabinetto.
Kiev: nuovo capo di Gabinetto è Budanov
Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo capo di Gabinetto.
Ultime notizie su Gerardo Corvatta
Argomenti discussi: Varese - il Viceprefetto Gerardo Corvatta è il nuovo Capo di Gabinetto; Il vice prefetto Corvatta va a Varese e lascia l’incarico di commissario di Macugnaga; Il viceprefetto Gerardo Corvatta. Nuovo capo di Gabinetto; Varese, il nuovo capo di gabinetto della Prefettura è Gerardo Corvatta.
Da commissario di #Macugnaga a capo di Gabinetto della Prefettura di #Varese: nuovo incarico per Gerardo Corvatta facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.