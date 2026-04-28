Tristano Codignola Educazione democrazia socialismo
Mercoledì 29 aprile alle 17 si terrà alla Domus Mazziniana un nuovo appuntamento del ciclo di incontri 'Clioscopio – Le domande del presente lo sguardo della Storia'. Questa volta si discuterà del volume di Vincenzo Orsomarso dedicato a Tristano Codignola, focalizzandosi sulla sua opera riguardante l’educazione, la democrazia e il socialismo. L’evento si inserisce in una serie di presentazioni che esplorano temi storici e sociali legati all’educazione.
Mercoledì 29 aprile alle ore 17.00 alla Domus Mazziniana nuovo incontro del ciclo di presentazioni 'Clioscopio – Le domande del presente lo sguardo della Storia' dedicato alla storia dell’educazione, con il volume di Vincenzo Orsomarso, Tristano Codignola. Educazione democrazia Socialismo (Roma.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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