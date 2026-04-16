Educazione civica alle medie | come insegnare la democrazia creando la Costituzione di Kidtopia con la nuova risorsa gratuita eTwinning

Una nuova risorsa disponibile sulla piattaforma europea per l’educazione scolastica offre agli insegnanti strumenti pratici per insegnare i principi della democrazia alle scuole medie. Si tratta di una scheda operativa gratuita che permette di coinvolgere gli studenti nella creazione di una Costituzione immaginaria, ambientata nel mondo di Kidtopia. La risorsa mira a facilitare l’insegnamento dell’educazione civica attraverso attività pratiche e interattive.

La European School Education Platform mette a disposizione degli insegnanti una nuova scheda operativa. Si tratta di un'attività eTwinning pratica e coinvolgente, pensata per esplorare a fondo la democrazia e la responsabilità sociale. Il titolo del modulo è Establishing the constitution of Kidtopia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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